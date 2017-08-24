Российский туроператор Ted Travel объявил о приостановке деятельности

Под вопросом остается обратный перелет из Турции в Россию 750 клиентов компании.

«В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта ООО «ТЕРРА» вынуждено объявить о прекращении своей деятельности. Прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт по основному туристскому направлению деятельности компании, на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в Республике Турция», — говорится в сообщении на сайте туроператора.

Финансовая ответственность туроператора застрахована в страховых компаниях АО АСК «Инвестстрах» и АО СО «Якорь» на 25 млн рублей в каждой. Таким образом, общий размер финансового обеспечения составляет 50 млн рублей. Обе страховки действуют до 15 января 2018 года. Туристам, находящимся за пределами РФ по туристским путевкам, компания обещает оказывать «помощь и моральную поддержку, в том числе по возвращении на родину». В случае возникновения каких-либо проблем туроператор просит обращаться за помощью в головной офис в Москве.

После приостановки деятельности туроператора Ted Travel под вопросом остается обратный перелет из Турции в Россию 750 клиентов компании.

«Непонятно, оплачено ли проживание и обратный перелет около 750 туристов оператора, которые сейчас находятся в Турции», — сообщил источник в туротрасли.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что туроператор в последнее время продавал туры по демпинговым ценам.

«Если проживание и обратный перелет туристов не оплачен, их должна будет вывезти «Турпомощь»», — пояснила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

По ее словам, также, нужно понимать, какая глубина продаж у оператора, сколько человек не смогут воспользоваться купленными турами и хватит ли фингрантий 50 млн рублей на возмещение ущерба, сообщает «Интерфакс».

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