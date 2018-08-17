Российский визовый центр начал работу в Тбилиси

Центр будет принимать заявления от граждан этой страны и других государств и лиц без гражданства, обращающихся за визами для въезда в Россию.

Сотрудники РВЦ официально уполномочены принимать, обрабатывать и передавать для рассмотрения в секцию интересов РФ в Грузии документы на выдачу всех категорий виз от физических лиц и организаций, выдавать паспорта с готовыми визами и оказывать иные услуги.

РВЦ и его сотрудники не смогут влиять на принятие решений об оформлении визы и сроки рассмотрения документов. Оценка полноты и достоверности документов, переданных заявителем для оформления визы, принятие решения о выдаче виз (или отказе) являются исключительной прерогативой секции интересов РФ.

Тбилиси заявил о разрыве дипотношений с Москвой 2 сентября 2008 года. С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в которой работает российский дипломатический и технический персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии в РФ — секция интересов Грузии, в которой работает грузинский персонал, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из Краснодара в Тбилиси открылось прямое авиасообщение.

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