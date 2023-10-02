Российский военный летчик сбежал

Он отправился в отпуск в ОАЭ со своим Семья российского летчика сдалась представителям американского посольства. Об этом сообщают “Досье Шпиона”.

Офицер авиационной эскадрильи Росгвардии старший лейтенант Гавриченко в конце сентября отправился в отпуск в Дубай. Там Гавриченко пришел в посольство США и заявил, что готов сотрудничать, поскольку не хочет воевать против Украины.

В полете пилота, возможно, убедил его бывший коллега Антон Васильев, который Служил в центре переподготовки летного состава в Иваново. В начале нападения на Украину Васильев покинул Россию и переехал в Лос-Анджелес. Сейчас он занимается организацией тренировочных лагерей для украинской армии и помогает американской разведке, а ФСБ России тем временем расследует причины побега Гавриченко через ОАЭ: его коллег допрашивают, в их домах проводят обыски. По данным FXX, именно Антон Васильев убедил Гавриченко бежать.