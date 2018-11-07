Российским космонавтам присвоят классы

Космонавту, совершившему один полет, будет присваиваться третий класс, два — второй класс, три и более — первый класс.

Соответствующий проект Роскосмоса опубликовали на федеральном портале правовых актов.

В исключительных случаях, к которым может относиться выполнение особо сложных заданий, у космонавта будет возможность получить более высокий класс без соблюдения указанной очередности. Решать такие вопросы будет комиссия по присвоению классов космонавтам Российской Федерации, председателем которой станет глава Роскосмоса.

Какие преимущества будут у космонавтов более высоких классов, не уточняется.

Сейчас проект проходит общественное обсуждение, которое продлится до 21 ноября, сообщает телеканал «360».

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