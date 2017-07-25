Российским легкоатлетам на ЧМ запретили ставить гимн страны на рингтон

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне.

О запретах для российских спортсменов рассказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

«Правила крайне жесткие: нельзя ни форму, ни сумки, ни косметику, резинки, браслеты тоже. Даже татуировки, которые залепят скотчем. Рингтон на телефон в виде гимна тоже нельзя. Это все звучит глупо, но в логику Международной ассоциации легкоатлетических федераций вполне вписывается. По их идее, России не должно быть в международной легкой атлетике, и они эту идею воплощают», — пояснил Шубенков.

Допуск на чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2016 года. Вице-премьер РФ Виталий Мутко попросил президента IAAF Себастьяна Коу допустить на Олимпийские игры трех российских легкоатлетов: Елену Исинбаеву, Сергея Шубенкова и Марию Кучину. IAAF отклонила просьбу Мутко.

В январе Шубенков сообщил, что подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. IAAF в апреле допустила его к соревнованиям. В конце июня Шубенков получил приглашение на чемпионат мира, который пройдет в Лондоне.

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