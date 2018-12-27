Об этом 26 декабря сообщили в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

«Принимая во внимание сложную ситуацию безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы в вопросе въезда в Украину мужчин — граждан России», — заявил первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой Яровой.

Запрет на въезд российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет ввели месяц назад. За это время на Украину не пустили 1,6 тыс. граждан РФ. По словам Ярового, за тот же месяц Россия не впустила на свою территорию 351 гражданина Украины, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Украину пропускают россиян, которые едут на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью. Запрет ввели практически одновременно с введением военного положения на Украине.

В 15:00 по московскому времени 26 декабря истек 30-дневный срок военного положения в нескольких областях Украины.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник