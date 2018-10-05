Российским производителям алкоголя разрешили не наносить штрих‐коды

Необходимость в нанесении штрих-кодов исчезла из-за введения в России новых специальных и акцизных марок.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Штрих-коды на новых специальных и акцизных марках теперь будут наносить в Гознаке, который займется их изготовлением. Двухмерный штриховой код будет содержать уникальный идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкоголя (ЕГАИС). Новые марки позволят вести «помарочный» учет алкогольной продукции и отслеживать каждую бутылку алкоголя от производителя до потребителя. Кроме того, новый знак лучше защищен от истирания. Цена таких марок составляет 1 тыс. 690 рублей за 1 тыс. экземпляров.

С 1 января 2019 года все старые акцизные марки будут изъяты и уничтожены. Этим займется Федеральная таможенная служба, сообщает телеканал «360».

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