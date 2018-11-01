Российским солдатам и матросам будут показывать отечественные фильмы

Министерство обороны намерено закупить коллекцию кинофильмов, чтобы показывать их в комнатах отдыха и солдатских клубах.

В список вошли ленты, включенные в перечень «100 кинофильмов российского кинематографа для военнослужащих армии и флота». Его несколько лет назад составил Общественный совет Минобороны.

Российским военнослужащим будут показывать фильмы разных жанров: военные, исторические, комедийные, детективные.

В список вошла классика советского кино и современные ленты, например «А зори здесь тихие», «Двенадцать стульев», «Семнадцать мгновений весны», «Операция Ы», «Мы из будущего».

Фильмы запишут на DVD-дисках и других цифровых носителях. Стоимость такого сборника составит около 3 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

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