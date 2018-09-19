Российским выпускникам предложили дать год для выбора профессии

Его предлагают использовать для волонтерской деятельности или практики в различных учреждениях, чтобы определиться с будущей профессией.

«В некоторых странах есть понятие gap year, в течение которого молодые люди путешествуют по стране, занимаются волонтерской деятельностью, проходят практику в различных учреждениях и компаниях, чтобы понять, что им интересно и чем они хотят заниматься. В этот период для молодых людей действуют многочисленные скидки на транспорт», — говорится в обращении депутата Госдумы Василия Власова.

По мнению парламентария, на сегодняшний день российская система образования не отвечает современным экономическим реалиям, что выливается в работу не по полученной специальности для большинства выпускников вузов.

Ранее Власов направлял письмо в Минобрнауки РФ, в котором предлагал ввести в школах 12-летнее обучение. Позже, по словам депутата, на его запрос из ведомства ответили, что считают в настоящее время с учетом действующих образовательных программ оптимальным 11-летнее обучение, сообщает РИА «Новости».

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