Российских биатлонисток поздравили с победой на Паралимпиаде

Президент РФ Владимир Путин поздравил Екатерину Румянцеву и Михалину Лысову с победой на Паралимпийских играх — 2018.
Поздравительные телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
«Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу вы блестяще выступили на самых важных соревнованиях в карьере каждого спортсмена-паралимпийца, продемонстрировали бойцовский характер и волю к победе», — говорится в поздравлении.
Президент пожелал атлетам успехов и удачи на предстоящих стартах. Он особо отметил вклад наставников и тренеров в победу российских спортсменов.
Румянцева 12 марта стала чемпионкой Паралимпийских игр в гонке на 15 км с раздельным стартом в классе стоя, Лысова стала бронзовым призером в гонке на 15 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. Ранее на Паралимпиаде Лысова выиграла золото в биатлоне в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения, став пятикратной чемпионкой Паралимпийских игр, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Паралимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 18 марта. Российские паралимпийцы выступают в Южной Корее под нейтральным флагом. ZASPORT представила форму паралимпийцев РФ.
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