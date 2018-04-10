Российских ретейлеров предупредили о росте цен на электронику

Европейские производители электроники и бытовой техники предупредили российских ретейлеров о грядущем повышении закупочных цен на товары на 5-10% из-за ослабления курса рубля.

По словам представителей крупных магазинов электроники, розничные цены на технику зависят не только от курсов валют, и как показал опыт 2014-2015 годов, реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме. При этом ретейлеры постараются удержать розничные цены на текущем уровне и ведут переговоры с поставщиками.

«Из-за ослабления курса рубля в перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре цен на 5-10%», — рассказали в одной из крупных торговых сетей.

По словам представителя ретейлера, на сегодняшний день наблюдается уровень покупательской активности в рамках сезонности, особый всплеск пока не зафиксирован. Какие именно бренды и товары может затронуть повышение закупочных цен — пока неизвестно.

На 11 апреля Банк России установил официальный курс доллара на уровне 62,37 рубля, что на 3,79 рубля выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 4,92 рубля — до 76,85 рубля, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Московской бирже 10 апреля курс доллара впервые с 4 января 2017 года превысил отметку 62 рубля, евро — 78 рублей впервые с мая 2016 года. Российский рубль и фондовый рынок обрушились после введения 6 апреля новых антироссийских санкций США — в санкционный список в отношении России внесли 38 россиян и 15 структур. Известно, что среди бизнесменов в список вошли Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг. Из компаний — «Рособоронэкспорт», EN+ Group, «Ренова» и «Газпром Бурение» и агрохолдинг «Кубань».

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