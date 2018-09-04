Российских военных пересадят на внедорожники Lada

Машины будут использовать для ведения патрульной службы и сопровождения колонн техники.

Сотрудники российской военной полиции и автоинспекции будут ездить на Lada Vesta Cross. Сейчас автомобили дорабатывают под нужды армии.

Внедорожники будут поставлять для Минобороны в темно-зеленом цвете со спецсигналами. Их оснастят радиостанциями.

Сейчас военные используют в основном Ford Focus отечественного производства и внедорожники УАЗ «Патриот», сообщает телеканал «360».

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