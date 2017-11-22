Российских заключенных полностью переведут на самообеспечение продуктами

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует в ближайшие годы полностью перейти на самообеспечение с помощью натурального хозяйства.

Об этом сообщил замдиректора ФСИН Анатолий Рудый на открытии международного форума «Преступление, наказание, исправление».

«В ближайшие годы мы планируем полностью перейти на самообеспечение путем развития сельского хозяйства и минимизирования государственных дотаций пенитенциарным ведомствам», — пояснил он.

По словам Рудого, решение о самообеспечении продуктами питания позволит дополнительно трудоустроить осужденных. Замглавы ФСИН отметил, что конкурентоспособность производственной деятельности тюрем должна быть обеспечена рабочими кадрами. Для получения осужденными среднего профессионального образования функционирует 307 профучилищ и 392 их филиала, сообщает РИА «Новости».

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