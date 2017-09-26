Российского гонщика Квята отстранили от ближайших этапов «Формулы-1»

Решение приняло руководство его команды Toro Rosso.

В сообщении, распространенном пресс-службой команды, говорится, что по ряду причин, часть из которых несут технический характер, а другая связана с ошибками пилота, «Даниил Квят не смог в этом году реализовать весь свой потенциал».

Россиянин пропустит Гран-при Малайзии и Гран-при Японии. Его заменит участник программы Red Bull Junior француз Пьер Гасли, для которого малайзийский этап станет дебютной гонкой в «Формуле-1».

Гасли теоретически может вернуть Квяту место на Гран-при США, так как он совпадет с финальной гонкой японской Суперформулы, где француз борется за титул.

В настоящее время Квят занимает 17-е место в личном зачете «Формулы-1», на его счету четыре очка, сообщает «Интерфакс».

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