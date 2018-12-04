Российского керлингиста Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года за допинг

Международный спортивный суд (CAS) огласил свое решение 4 декабря.

«Антидопинговая панель CAS, созданная для ОИ-2018, вынесла окончательное решение по делу между Крушельницким и Международной федерацией керлинга (WCF). На Александра Крушельницкого наложена четырехлетняя дисквалификация с 12 февраля», — говорится в решении CAS.

В суде добавили, что представители Крушельницкого не смогли объяснить появление мельдония в организме спортсмена, а аргументы защиты не были подкреплены надежными доказательствами.

Решение может быть обжаловано в течение трех недель, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», допинг-проба «Б» Александра Крушельницкого показала положительный результат на наличие мельдония в организме спортсмена. Керлингист опроверг употребление допинга на Олимпиаде. Крушельницкого и его партнершу Анастасию Брызгалову лишили бронзовых медалей ОИ-2018.

Генпрокуратура проверит допинг-случаи российских спортсменов на ОИ-2018.

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане прошли с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, соревновавшиеся под олимпийским флагом, завоевали 17 медалей, в том числе две золотые. Золотые награды выиграли фигуристка Алина Загитова и российские хоккеисты, которые в финале в овертайме обыграли сборную Германии.

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