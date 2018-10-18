Российскую армию пополнят 1 тыс. 244 новобранца из Краснодара

Промежуточные итоги осеннего призыва в 2018 году обсудили в администрации краевого центра. Совещание провел первый заместитель главы города Сергей Васин.

Первая группа призывников из краевого центра 18 октября отправилась на службу в войска.

«По итогам весенней кампании 2018 года призывные комиссии внутригородских округов показали хороший результат — совместными усилиями мы перевыполнили первоначально установленную норму на 4%. В ходе осеннего призыва до конца декабря в войска из Краснодара должны отправиться 1 тыс. 244 человека. По сравнению с осенью прошлого года норма увеличена более чем на 300 человек», — сказал Сергей Васин.

Основная масса призывников краевой столицы и других муниципальных образований Кубани будет служить в подразделениях войск Южного военного округа и республики Крым.

В этом призыве традиционно военный комиссариат Центрального и Карасунского округов производит комплектование спортивных рот Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), куда отправят 222 призывника. Десяти призывникам предстоит служить в Президентском полку в Москве.

В числе новобранцев из кубанской столицы — более 60 казаков Екатеринодарского РКО, которые будут служить в поселке Молькино, Новороссийске, Майкопе и в Гудауте Республики Абхазия.

Всего в войска от Западного и Прикубанского комиссариата отправят 663 человека, от Карасунского и Центрального — 581. По состоянию на 16 октября, на сборный пункт Краснодарского края уже прибыли 35 призывников из краевой столицы, которых в течение двух дней направят в подразделения войск для прохождения срочной службы.

Осенний призыв стартовал в краевой столице 1 октября и продлится до 31 декабря. По итогам весенней призывной кампании ряды Вооруженных сил пополнили 734 новобранца из Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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