Российскую армию признали сильнейшей в мире после США

Рейтинг самых мощных армий мира составила международная компания Global Firepower.

Согласно исследованию, Россия обладает самыми мощными сухопутными войсками, лидируя по количеству боевых танков. Список возглавила армия США. Страна больше всех в мире тратит на оборону. Тройку замыкает крупнейшая по численности Народно-освободительная армия Китая.

В десятку также вошли вооруженные силы Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта. Всего в рейтинге указаны армии 133-х стран.

В оценке учитывалось более 50 факторов. Ранжирование участников зависит не столько от общего количества военной техники, сколько от сбалансированности военной мощи страны и разнообразия доступных вооружений. Ядерное оружие не принималось во внимание экспертами, однако ядерные державы получили дополнительные баллы, сообщает РИА «Новости».

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