Россия до осени не будет увеличивать квоту на поставки турецких томатов

Россельхознадзор с 15 по 21 апреля проведет еще одну проверку производителей томатов в Турции.

«У нас эта квота еще не выбрана, зачем ее увеличивать. Когда будет выбрана, тогда и решим. Сейчас надо посмотреть, как будет складываться ситуация. В принципе, сезон, в который нам нужны импортные томаты, подходит к концу. Начиная с мая у нас появляется все больше и больше своих. Поэтому в летний период — я не думаю, что мы будем квоту увеличивать», — сказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович .

Он отметил, что с объемом можно будет определиться ближе к поздней осени.

«В принципе, нам 50 тыс. т точно не вредит, да и 100 тыс. т сильно не навредит, если говорить серьезно. Но делать это или не делать — будем смотреть по ситуации. Для самих наших партнеров приоритет — иметь большее число поставщиков, а не саму квоту увеличивать», — цитирует Дворковича РИА «Новости».

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