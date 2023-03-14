Россия договорилась о найме узбеков для строительства церквей

Долгосрочное сотрудничество с Республикой Узбекистан по подбору рабочей силы учтено в программе строительства православных храмов в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь куратора программы строительства храмов в Москве – депутата Госдумы Владимир Ресин.

“Мы будем привлекать кадры из республики в места, где нет достаточно людей, чтобы строить храмы. Они умеют работать», — говорит депутат.

По его словам, нехватка рабочих не влияет на срок реализации программы.

«Церковное строительство тормозится только потому, что недостатка средств, так как все работы ведутся только на основе пожертвований. Следует отметить отсутствие препятствий для достижения запланированных и поставленных целей программы. «Москва выделит земли минимум на пять лет работы и обеспечит их всей необходимой инфраструктурой», — говорит Ресин.