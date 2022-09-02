Россия готова оставить Запад без своей нефти

Вице-премьер Александр Новак уже заявил, что мы не будем торговать энергоресурсами на нерыночных условиях

Россия остановит поставки нефти странам, которые введут ограничение цен на сырье. С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак.

Высокопоставленный чиновник назвал соответствующий план руководства стран G7 полным абсурдом.

По его словам, для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях.

Новак полагает, что попытки вмешательства в рыночные механизмы в столь важной отрасли приведут к ее дестабилизации. Подобная стратегия Запада уверен вице-премьер, угрожают всему нефтяному рынку, что может «привести к катастрофе в сфере энергобезопасности всего мира».

То, что Россия способна перекрыть нефть в случае установления потолка цен, ранее допускала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Новак тогда же называл условием для прекращения поставок ограничение ее стоимости ниже затрат на добычу.

Финансовые аналитики уже подсчитали: в том случае, если страны «Большой семерки» установят потолок цен на нефть из России на планируемом уровне 40 долларов за баррель, доходы российского бюджета рискуют сократиться более чем вдвое.

Как ожидается, министры финансов стран G7 (включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) уже 2 сентября представят план по установлению предельной цены на нефть из России.

По сообщению The Wall Street Journal, которое ссылается на собственные источники, чиновники намерены обсудить план до конца текущей недели. По данным издания, план также предусматривает введение предельных цен на нефтепродукты, такие как мазут.

Россия не хочет торговать нефтью на нерыночных условиях

По заявлению заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, наша цель — создать структуру, которая позволит российской нефти поступать на рынок, но сократит доходы от нее.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее указала, что установление потолка на российскую нефть является «самым эффективным способом нанести сильный удар по доходам» страны, который к тому же приведет к падению мировых цен на энергоносители.

Ранее The New York Times сообщала, что антироссийское нефтяное эмбарго Европы приведет к возникновению нового мирового энергетического порядка. По мнению издания, Запад стремится ослабить Россию и уменьшить ее доходы от продажи энергоресурсов, но это опасная затея.Предыдущие запреты показали, что нефть только растет в цене, что сильно отражается на мировой экономике.

Пострадать от эмбарго могут Европа, США и значительная часть остального мира. Странам ЕС придется покупать энергоресурсы у других поставщиков, переплачивая и за них, и за логистику. Периодически это будет вызывать дефицит определенных видов топлива вроде солярки.

Российские эксперты указывали, что нефтяное эмбарго ЕС высвободит для РФ ниши в Китае, Индии и некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона (например, Индонезия, Вьетнам, Филиппины). Специалисты уверены, что российские экспортеры переориентируются и будут предлагать нефть на новых рынках с дисконтом, а на фоне всеобщего роста цен на нефть это будут хорошие с экономической точки зрения предложения. В итоге, потери РФ будут незначительными, а вот в Европе может возникнуть кризис.

Чтобы первыми узнавать обо всем, что происходит в России и мире, подписывайтесь на наш канал в Telegram.