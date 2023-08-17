Россия готовится к «контратаку».

Россия начала процесс создания условий для проведения «атаки» в зоне «спецоперации». Об этом заявил российским СМИ глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Этот процесс продолжается», — сказал Андрей Картаполов, не уточнив время начала наступательных действий Вооруженных сил России.

Напомним, что ранее Newsweek со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, сообщил о том, что Россия готовилась к нападению на Украину. Он отметил, что подготовка начнется в октябре, а весной 2024 года будут нанесены удары по позициям ВСУ.