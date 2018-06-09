Россия и Беларусь договорились о снятии ограничений на молочную продукцию

Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений на 2018 год.

В документе прописали ключевые мероприятия, осуществление которых будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации.

Согласно сообщению Россельхознадзора, подписание документа «стало логичным продолжением достигнутых накануне договоренностей на уровне правительств двух стран».

Договоренность о разработке документа достигли во время встречи вице-премьеров РФ и Беларуси Алексея Гордеева и Михаила Русого.

Гордеев сообщил, что на встрече говорилось и о качестве белорусского молока, и о возможном реэкспорте продукции других стран.

С 6 июня из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований Россельхознадзор запретил поставки из Белоруссии молочных продуктов в упаковках более 2,5 л, сообщает «Интерфакс».

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