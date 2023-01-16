Россия и Белоруссия создадут совместный налоговый комитет. Кому это выгодно?

Глава Минфина РБ пояснил, что ратификация соглашения позволит белорусским компаниям, занимающимся продажей нефтепродуктов, получая дополнительную прибыль.

Совместный налоговый комитет Белоруссии и России планируется создать в 2023 году, сообщил глава белорусского минфина Юрий Селиверстов в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Новый орган позволит синхронизировать работу налоговых ведомств союзного государства. Но для этого еще понадобится выработать детальный алгоритм этой работы и прописать его в документах, пояснил министр, добавив, что работа должна быть завершена уже в этом году. Он рассказал. что изначально создание совместного комитета было намечено еще на 2022 год, но затем дату пришлось сдвинуть.

Селиверстов подчеркнул, что для нового ведомства не нужно искать ни здание ни финансирование, а необходимо только четкое понимание того, как действовать, если понадобится изменить процентные ставки и условия, в белорусско-российском договоре о налогах.

Он напомнил, что Белоруссия и Россия ранее подписали соглашение, касающееся ставок акцизов на сигареты и алкоголь. Оно постепенно вступает в силу, но остаются вопросы, как будет работать соглашение в других сферах. Для этого предусмотрено создание информационной системы для обмена данными о налогах двух стран, отметил министр.

«С марта ее необходимо уже запустить и уже обмениваться информацией», – добавил добавил он.

Глава Минфина пояснил, что ратификация соглашения позволит белорусским компаниям, занимающимся продажей нефтепродуктов, получая дополнительную прибыль в виде обратного акциза.

“Это и есть выравнивание условий. Потому что в РФ те компании, кто реализует нефтепродукты, соответствующий обратный акциз получали”, – сказал политик, отметив, что и белорусские компании получали средства по данной схеме, но на временной основе в рамках соглашения с РФ.

По словам Селиверстова, при стоимости барреля нефти в 80 долларов, Минск получит в 2023 году около 650 миллионов долларов по текущему курсу, что позволит местным нефтезаводам, вырабатывая нефтепродукты для внутреннего рынка, иметь такие же условия, как в РФ.

Ранее вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщал, что благодаря принятым налоговым поправкам, для белорусских НПЗ открылась возможность поставки на российский рынок до 100 тысяч тонн дизельного топлива и до 50 тысяч тонн бензина.

Отмечается, что налоговые послабления для нефтеперерабатывающей отрасли РФ действуют с 2019 года. С тех пор постоянно снижается таможенная пошлина на российские нефтепродукты до полной ее отмены в 2024 году. Параллельно с этим на такую же сумму увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам, но для нефтепереработчиков предусмотрены компенсационные механизмы. А после создания совместного налогового комитета те же условия вступают в силу и по отношению к белорусским НПЗ.