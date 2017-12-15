Россия и Египет подписали документы о возобновлении авиасообщения

Это произошло 15 декабря. От России подпись поставил министр транспорта Максим Соколов, со стороны Египта — министр гражданской авиации Шериф Фатхи.

«Хочу поблагодарить и поздравить моего коллегу, господина Фатхи, и пожелать дальнейших шагов и реализации всех наших планов», — сказал Максим Соколов на церемонии подписания документа.

Речь пока идет о возобновлении регулярных рейсов.

«Мы заявляем, что авиасообщение между Москвой и Каиром с 1 февраля уже будет открыто», — заявил журналистам Фатхи.

Что касается чартерных полетов в курортные города — Шарм-эш-Шейх и Хургаду — то, по словам Максима Соколова, этот вопрос будет решаться уже в 2018 году. Протокол по авиабезопасности между Россией и Египтом начнет временно действовать уже через 30 дней. В этом документе заложены правовые основы, которые позволят приступить к подготовительным процедурам, необходимым для возобновления рейсов, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авиасообщение между странами прекратили после катастрофы российского пассажирского самолета, которая произошла 21 октября 2015 года в Египте. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.

Глава ФСБ порекомендовал приостановить полеты в Египет до выяснения причин крушения самолета «Когалымавиа». Президент России 6 ноября 2015 года поддержал предложение. Позже авикатастрофа над Синайским полуостровом была признана терактом.

В МИД Египта в марте 2016 года заявили, что приняли почти все рекомендации России по повышению уровня безопасности в аэропортах и на международных авиарейсах.

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