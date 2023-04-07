Россия и Китай договорились обеспечить стабильное развитие Центральной Азии

Сближение Китая и России приведет к глобальным переменам, которые не нравятся Западу. Мартовские переговоры лидеров двух стран укрепили основы справедливого многополярного мироустройства. Москва и Пекин также обсудили ситуацию в Центральной Азии. Они намерены активно развивать транспортно-логистические коридоры, проходящие через регион, и координировать поддержку стран Центральной Азии.

Эйнар Танген, старший научный сотрудник Института Тайхэ и руководитель канала Asia Narratives, сделал следующие комментарии. об этом:

«Культурная и экономическая гармония является более сложным вопросом для стран Центральной Азии, таких как Казахстан, из-за опасений по поводу географических и экономических реалий российско-китайской интеграции и стремления сохранить независимость. Чем все это закончится, зависит от того, как два ее крупнейших соседа построят дипломатические отношения.”