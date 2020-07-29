Россия и Китай патрулируют Тихий океан

Российские военные- Корабли ВМФ России и Китая приступили к совместному патрулированию Тихого океана, сообщает Минобороны России. Отмечается, что в акватории залива Петра Великого была сформирована совместная эскадра, и они начали движение по согласованному маршруту.

“Целью совместного патрулирования является укрепление морского сотрудничества между Россией и Китай, это поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наблюдение за морской акваторией и защита морских объектов Российской Федерации и Китая”, – говорится в сообщении.