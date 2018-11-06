Россия и Китай заключили три контракта на поставки вооружения

06 ноября в 21:39
Контракты подписали в Чжухае на авиационно-космической выставке Airshow China 2018.
Их детали пока остаются военной тайной.
Российскую делегацию на выставке возглавляет глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Россия выполняет два крупных контракта в сфере военно-технического сотрудничества с Китаем — на поставку передовых систем ПВО С-400 и многофункциональных истребителей Су-35.
В сентябре Минфин США в связи с этими контрактами заявил о введении санкций в отношении отдела развития техники Центрального военного совета КНР. Угроз военно-техническому сотрудничеству между Россией и Китаем из-за санкций США нет, заявил накануне первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько.
По данным главы Ростеха Сергея Чемезова, на Китай приходится более 15% портфеля российских экспортных заказов в сфере военно-технического сотрудничества, сообщает «Интерфакс».
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