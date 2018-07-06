Россия и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз

Соответствующее соглашение подписали 6 июля в Казани.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Взаимная отмена виз, по его словам, способствует развитию туризма и деловой мобильности. Министр добавил, что подписанный ранее меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма привел к двойному увеличению туристического потока.

«Мы уже фиксируем существенный прирост турпотока из России в Объединенные Арабские Эмираты, который в прошлом году вырос более чем на 50%», — цитирует Мантурова телеканал «360».

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