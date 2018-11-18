Россия и Папуа — Новая Гвинея подписали документы о сотрудничестве

На полях саммита АТЭС Российская национальная библиотека и архив Папуа — Новой Гвинеи подписали документ о сотрудничестве и взаимодействии в разных сферах при участии фонда Миклухо-Маклая.

Также подписан меморандум о сотрудничестве между университетом Папуа — Новой Гвинеи и фондом имени Миклухо-Маклая о безвозмездной передаче прав на использование документальных фильмов «Гражданин мира» и «Человек с Луны» в образовательных целях, меморандум о сотрудничестве и поддержке в проведении научно-исследовательской экспедиции в регион Маданг.

В церемонии приняли участие российский посол в Индонезии и по совместительству в Папуа — Новой Гвинее Людмила Воробьева, замглавы министра науки и высшего образования России Алексей Медведев и потомок и тезка исследователя Николай Миклухо-Маклай.

Российская национальная библиотека также передала Папуа — Новой Гвинее десяток книг о России.

Миклухо-Маклай вручил картину с изображением типичного русского зимнего пейзажа. Он рассказал, что несколько жителей Папуа — Новой Гвинеи недавно побывали в России и застали первые снежинки.

Руководитель фонда добавил, что Россия — одна из немногих стран мира, где десятки тысяч людей знают о Папуа — Новой Гвинее, поскольку многие читали книги о путешествии сюда известного русского исследователя.

Ученый считал, что расовые и культурные признаки народов формируются под влиянием природной и социальной среды и поплыл на острова Тихого океана для изучения «папуасской расы». В 1871-1872 годах он побывал на северо-восточном берегу Новой Гвинеи, который с тех пор называется Берегом Маклая, а затем 15 месяцев жил среди папуасов и завоевал их любовь и доверие. В честь ученого были также названы гора и река на Новой Гвинее, подводная гора в Тихом океане и залив на Земле Уилкса в Антарктиде, собщает РИА «Новости».

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