Россия и США начали подготовку встречи президентов Путина и Трампа

В России и США в феврале начали процесс подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков на заседании в Госдуме. По его словам, этот вопрос обсуждали во время первой двусторонней встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в немецком Бонне.

«Речь шла о проблемах в двусторонней сфере отношений, а также о предстоящих контактах на различных уровнях, включая подготовку первой личной встречи президентов. Понимания относительно дат и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к ее проведению запущена. На этот счет есть взаимопонимание с американской стороной», — пояснил Рябков.

Лавров провел первые переговоры с Тиллерсоном в Бонне, на полях министерского заседания G20. Стороны назвали встречу продуктивной и выразили намерение наладить взаимодействие, сообщает РИА «Новости».

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