Россия и Турция договорились о межправительственном сотрудничестве

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 10 марта был подписан пакет документов о сотрудничестве.

В частности, стороны утвердили среднесрочную программу торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительствами двух стран на 2017-2020 годы.

Был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерствами иностранных дел РФ и Турции в сфере подготовки дипломатических кадров и обмена информационными документами.

Также была подписана Декларация о намерениях по сотрудничеству между Министерством культуры РФ и министерством культуры и туризма Турции в проведении перекрестного года культуры и туризма в 2019 году.

Генеральная прокуратура РФ и министерство юстиции Турецкой Республики приняли протокол о сотрудничестве. Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ и турецкое ведомство по патентам и товарным знакам заключили Меморандум о взаимопонимании.

Аналогичный документ заключили Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» и управление по развитию и поддержке предприятий малого и среднего бизнеса Турции, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 10 марта отметил, что межгосударственные связи с Турцией восстанавливаются очень быстрыми темпами.

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