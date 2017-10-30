Россия и Турция договорились оперативно решать затруднительные ситуации с туристами

Страны подписали меморандумы, которые помогут обмениваться актуальной информацией в туристической сфере.

Соглашения заключил Альянс туристических агентств (АТА) с Ассоциацией туристических агентств Турции и Федерацией отельеров республики.

Стороны договорились совместно продвигать возможности туризма России и Турции с помощью участия в публичных мероприятиях, поощрения сотрудничества между турагентствами, проверкой благонадежности компаний, подготовкой квалифицированных кадров. Меморандумы будут способствовать установлению и расширению деловых контактов в сфере туризма между странами, осуществлять информационный обмен, в том числе о новых проектах.

Исполнительный директор АТА Наталия Осипова пояснила, что такое сотрудничество позволит российскому турагентскому сообществу находиться в непосредственном контакте с компаниями и отельерами Турции.

«Агентства работают с туристами. Они помогают подобрать тот или иной тур и отправляют граждан в путешествия. Если во время отдыха происходит что-то негативное, то туристы в первую очередь обращаются с просьбами и жалобами в агентства», — пояснила она.

Осипова отметила, что подписание этих соглашений поможет оперативно решать спорные и затруднительные ситуации, а также предотвращать их, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Турции с начала года погибли 125 российских туристов.

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