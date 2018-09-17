Россия и Турция не будут проводить военную операцию в сирийском Идлибе

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 17 сентября в ходе переговоров в Сочи достигли договоренностей по Сирии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время с Дамаском будет согласован меморандум о стабилизации обстановки в Идлибе.

Глава российского оборонного ведомства подтвердил, что положения подписанного по итогам переговоров Путина и Эрдогана меморандума в ближайшие часы будут согласованы с сирийским руководством.

Президент РФ сообщил, что принято решение создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября демилитаризованную зону глубиной 15-20 км, с выводом оттуда радикально настроенных боевиков.

Путин сообщил, что контроль в демилитаризованной зоне предложено организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.

Эрдоган в свою очередь отметил, что Турция и Россия намерены общими усилиями очистить Идлиб от террористов, сообщает «Интерфакс».

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