Россия и Турция поддержали продление «Турецкого потока» в Болгарию

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос транспортировки газа в Европу через Болгарию прорабатывается в практическом плане.

«Путин сообщил, что вчера обсудил этот вопрос с президентом Турции Эрдоганом, и никто не возражает, чтобы «Турецкий поток» продлился в Европу через Болгарию», — сказал премьер Болгарии Бойко Борисов.

Он добавил, что газа, поступающего в Болгарию со стороны Украины и Турции, достаточно для создания газового хаба. По его словам, все вопросы, которые РФ и Болгария обсуждали по газу, одобрены Еврокомиссией.

Болгарский лидер извинился перед Москвой за срыв проекта газопровода «Южный поток» и выразил благодарность, что Россия «не держит зла».

Путин в свою очередь сказал, что Москва и София сожалеют из-за срыва реализации проекта, однако попробуют «зайти с другой стороны — через Турцию», сообщает «телеканал 360».

«Турецкий поток» — проект газопровода, который должен пройти по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию и оттуда — в Грецию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 23 июня 2017 года в Анапе дал старт «Турецкому потоку». Под Анапой 7 мая начали укладку морской нити газопровода.

«Газпром» создал филиал South Stream Transport B.V. в Стамбуле для реализации проекта и координации работ по проекту газопровода «Турецкий поток». Министр энергетики РФ Александр Новак 10 марта заявил, что разрешения на строительство первых двух ниток «Турецкого потока» получены.

Совет Федерации в феврале одобрил закон о ратификации соглашения России с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток». Путин его подписал.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение с Россией по проекту. Дипломаты ЕС выразили обеспокоенность в связи c заявлениями Москвы и Анкары о возможном возобновлении проекта «Турецкий поток». «Газпром» в декабре 2016 года подписал контракт с Allseas Group на строительство первой морской нитки газопровода «Турецкий поток».

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