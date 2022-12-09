Россия и Турция создадут свой «Мир»: у платежной системы появится альтернатива

Новинку обещают представить к началу очередного туристического сезона

Россия и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами «‎Мир»‎. Как ожидается, она будет представлена и внедрена к началу следующего туристического сезона в мае. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

Он пояснил, что РФ и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами «‎Мир»‎, скоро она обязательно будет представлена.

«Мы видим, что из-за зарубежного корпоративного давления на финансовую систему Турции — она достаточно сильно интегрирована в западную финансовую систему — были отказы от обслуживания карт «Мир»», – указал Егармин.

По его словам, тут же появились другие варианты, которые позволяют рассчитываться картами без всякого рода финансовых операторов и посредников. Он сообщил, что Москва и Анкара в настоящее время прорабатывают возможности обеспечить расчеты для туристов. По имеющимся прогнозам, к началу сезона в мае–июне ‎стороны обязательно представят альтернативы «Миру».

Экономический аналитик Денис Ефремов в разговоре с «Блокнотом» признал: в появлении альтернативы «Миру» заинтересована и Россия, и Турция.

«Турция остается главным зарубежным курортом для россиян. Очевидно, что турецкая сторона заинтересована в том, чтобы наши граждане могли беспрепятственно осуществлять покупки и инвестиции. Поэтому необходимость в новой экономической системе уже явно перезрела», – указал Ефремов.

«Блокнот» рассказывал, что в странах СНГ за последние месяцы резко вырос спрос на карты Visa и Mastercard — теперь их выпускают больше, чем годом ранее. Эксперты связывают увеличение выпуска карт этих платежных систем с пиком карточного туризма россиян после ухода из страны Visa и Mastercard.

Годовой прирост карт в Киргизии, Узбекистане и Белоруссии оказался максимальным с 2018 года, указывал РБК. Высокие темпы роста отмечают в Узбекистане и Армении. Это связано с тем, что карты открывают не только жители этих стран, но и российские туристы, которые часто едут специально для этого.

Так называемый «карточный туризм» стал популярным среди россиян с марта-апреля этого года, когда Visa и Mastercard отказались работать в России. «Блокнот» сообщал, что спрос на туры, в ходе которых можно не только посмотреть достопримечательности, но и стать обладателем работающей во все мире карты, вырос. А отдельные операторы даже стали предлагать такие поездки — например, трехдневное путешествие в Узбекистан обходилось в сумму от 23 тысяч рублей. В тур изначально включено посещение банка, предварительная подготовка документов, а также услуги сопровождающего.

По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на туры в постсоветские страны вырос на 80%. В первом полугодии 2022 года количество поездок в них увеличилось на 12,1% (речь обо всех поездках, не только о турах). По прогнозам, осенью рост продолжится, так как это время считается периодом высокого спроса на туры в постсоветские страны.

Часто для поездок «за картой» россияне выбирают соседние страны — Грузию, Армению, Киргизию, Белоруссию и другие. Именно там карты и показали рост. Как писал РБК, наибольший прирост по итогам второго квартала зафиксировал Центральный банк Киргизии — число карт международных платежных систем за год выросло на 39,7%, до 1,2 миллиона карт. В статистику попали карты Visa, Mastercars, UnionPay и карты российской системы «Золотая корона».

Рост в Узбекистане — 26,2%, до 29,9 миллиона карт. В прошлом году рост был небольшим — всего 1,9%.