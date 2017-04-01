Россия и Турция в Москве проведут переговоры о поставках зерна

Вице-премьер Аркадий Дворкович 1 апреля сообщил, что Россия и Турция проведут переговоры о поставках зерна.

Об этом он рассказал первом медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По словам вице-премьера, Россия получила от Турции письмо с предложением встретиться и обсудить экспорт зерна. В ответ РФ пригласила турецкие власти в Москву.

Дату встречи согласуют, когда Турция даст ответ на приглашение, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 17 марта появилась информация о том, что турецкие власти собираются лишить Россию права беспошлинной поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что ограничения Турции на экспорт российского зерна могут способствовать развитию агропромышленного комплекса края.

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