Россия и Узбекистан подписали соглашение о поставках ваты

Между Минпромторгом России и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана подписано соглашение о поставках ватных циновок в Россию.

Данный документ подписан на четвертом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, состоявшемся 18 сентября в Москве.

Ежегодно в Узбекистане выращивается около 3 миллионов тонн хлопка-сырца. По этому показателю республика занимает шестое место в мире. Сезон массовой уборки хлопка в Узбекистане приходится на сентябрь-октябрь. За счет создания хлопко-текстильных кластеров доля местной переработки за последнее время выросла с 40 до 100 процентов.

За январь-апрель 2023 года из Узбекистана было экспортировано пряжи на сумму 424,5 миллиона долларов и поставлено в 34 страны мира. Россия купила эту продукцию за 90,2 миллиона долларов, это третья цифра.