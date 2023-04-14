Россия, Иран и Китай обвиняют США в дестабилизации ситуации в Афганистане

В Самарканде прошла конференция, посвященная ситуации в Афганистане, с участием представителей движения «Талибан», захватившего власть в этой стране два года назад, а также представителей Узбекистана , Туркменистан, Россия, Китай, Иран, Пакистан и Таджикистан. В нем принял участие министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

В МИД России заявили, что участники «признают ответственность США и их союзников по НАТО за результаты 20-летняя прискорбная военная кампания в Афганистане», которая привела к нынешней печальной ситуации. Было подчеркнуто, что коллективные страны Запада должны нести основное финансовое бремя постконфликтного восстановления Афганистана. В четком плане отмечалось, что западникам необходимо как можно быстрее заблокировать национальные активы Афганистана, что особенно важно для ликвидации гуманитарного кризиса в этой стране. Российская сторона подчеркнула нецелесообразность попыток США и НАТО разместить свою военную инфраструктуру на территории соседних с Афганистаном стран.