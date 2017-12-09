Россия изготовит форму для олимпийцев без национальной символики

Об этом сообщил президент Олимпийского комитета страны Александр Жуков.

Он считает, что российским спортивным федерациям не стоит тянуть с заявками на спортсменов, которых намерены отправить на Олимпиаду, и лучше сделать это в январе.

Ранее Международный олимпийский комитет принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России. Из-за этого спортсмены не могут выступать под российским флагом и в случае их победы не будут включать национальный гимн. Кроме того, спортивная форма не должна будет содержать национальной символики, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную России 5 декабря отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018. Чистые российские спортсмены могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников под нейтральным флагом. От Краснодарского края в состав сборной России на ОИ-2018 уже отобрался 21 спортсмен. Глава государства Владимир Путин разрешил российским спортсменам ехать на Олимпиаду.

Сборную России лишили первого места Игр в Сочи. Это стало известно 24 ноября после решения МОК лишить бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил.

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