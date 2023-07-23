Россия может атаковать энергетическую инфраструктуру Украины

Россия пытается провести разведывательную работу для определения энергетической ситуации в Украине. Нападения на объекты энергетики, как осенью и зимой прошлого года, не исключены, заявил пресс-секретарь Главного разведывательного управления Украины Вадим Скибицкий.

“Мы отслеживаем все вопросы, связанные с изучением наших объектов энергетики Российской Федерацией. Начаты такие работы. Проводятся дополнительные исследования, в том числе космические и другие виды разведывательной работы, для определения состояния нашей энергетики”, – сказал Скибицкий.

Российские силы Украины. важные для энергосистемы объекты