Россия начала экспортировать в Европу солнечные панели

Об этом сообщил первый заместитель Минэнерго РФ Алексей Текслер.
«Экспортные поставки уже начались, в частности, с Новочебоксарского завода в Европу», — рассказал Текслер. Он добавил, что пока поставки солнечных батарей происходят в небольших объемах, сообщает РИА «Новости».
Сейчас Россия производит более 200 МВт солнечных панелей в год. Их резерв свободных мощностей в основном рассчитан на внутренний рынок и программу поддержки использования возобновляемых источников энергии.
В самом ближайшем будущем это производство будут расширять с применением современных технологий, сообщает телеканал «360».
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