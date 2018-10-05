Россия начала экспортировать в Европу солнечные панели

Об этом сообщил первый заместитель Минэнерго РФ Алексей Текслер.

«Экспортные поставки уже начались, в частности, с Новочебоксарского завода в Европу», — рассказал Текслер. Он добавил, что пока поставки солнечных батарей происходят в небольших объемах, сообщает РИА «Новости».

Сейчас Россия производит более 200 МВт солнечных панелей в год. Их резерв свободных мощностей в основном рассчитан на внутренний рынок и программу поддержки использования возобновляемых источников энергии.

В самом ближайшем будущем это производство будут расширять с применением современных технологий, сообщает телеканал «360».

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