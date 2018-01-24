Россия начнет выступление в футбольной Лиге наций матчем с турками

Встреча состоится 7 сентября.

Полное расписание матчей сборной России выглядит следующим образом: 7 сентября встретятся Турция — Россия; 11 сентября — Россия — Швеция; 14 октября — Россия — Турция; 20 ноября — Швеция — Россия.

Финал Лиги наций пройдет в июне 2019 года. Турнир призван заменить товарищеские матчи, его участники разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жеребьевка группового этапа турнира прошла в Лозанне 24 января. Сборная России сыграет во второй группе дивизиона В вместе с командами Швеции и Турции.

Вернуться на ленту

Источник