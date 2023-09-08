Россия накрывает свои самолеты автомобильными покрышками

Один из штурмовиков Силы Москвы начали закрывать участок автомобильными покрышками. Об этом сообщил CNN.

Эксперты полагают, что это может быть попыткой защититься от атак украинских дронов.

В последнее время участились атаки на российские военные аэропорты.

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На спутниковых снимках с авиабазы ​​Махар в Энгельсе видны два стратегических бомбардировщика Ту-95, обутые в автомобильные шины. CNN не удалось самостоятельно проверить, почему на самолет были установлены шины.

Однако, по мнению экспертов, это была попытка не только добавить еще один уровень защиты от украинских дронов, но и снизить видимость самолета, особенно ночью. «Может быть».