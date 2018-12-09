Россия не будет создавать пули с самонаведением

Создание «умных» пуль, которые будут обладать функцией самонаведения, отложили на неопределенный срок.

По вопросу провели ряд теоретических исследований, которые показали, что в обозримом будущем адекватно реализовать эту идею не представляется возможным.

Впервые о работе над «умными» пулями заговорили в 2016 году. Тогда генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев заявил о разработке перспективного снайперского комплекса с такими пулями. В 2017 году к разработке подключились в госкорпорации «Ростех», сообщает телеканал «360».

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