Россия не покинет ВТО из-за спора об ограничении импорта свинины из ЕС

Минэкономразвития 8 января опровергло информацию о планах РФ выйти из Всемирной торговой организации.

При этом Россия оспорит в ВТО новые претензии Евросоюза по поставкам свинины. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков заявил, что РФ созовет новую панель арбитров, чтобы перепроверить уже выполненные требования ВТО по поставкам свинины из Евросоюза.

«ЕС пока не объяснил нам свое решение. Мы еще в декабре продемонстрировали ВТО и ЕС, что выполнили все решения, сняли запрет на импорт свинины из-за АЧС, он действует только по продэмбарго. Мы отправили копии всех решений Россельхознадзора во исполнение решения арбитров. Но ЕС считает, что мы не выполнили эти требования, и не согласился с нашими доводами», — цитирует Медведкова «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Совете Федерации 7 января пригрозили выходом России из ВТО в ответ на иск Евросоюза на 1,4 млрд евро за ограничения импорта свинины.

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