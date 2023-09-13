Россия немедленно отправила новую армию в Украину

Даша 13.09.2023 В мире

Россия немедленно отправила новую армию в Украину

Россия В этом году на Украину переброшены подразделения новой 25-й общевойсковой армии, которую планировалось перебросить в декабре, говорится в сообщении Минобороны Великобритании. Скорее всего, они сосредоточены в Луганской области на северо-востоке страны”, – заявили британские эксперты.

Британская разведка заявила, что подразделения, возможно, были отправлены в бой раньше срока, поскольку Россия Украина перенапряжена на фронте, продолжает испытывать давление, и Украина продолжает контратаковать на трех фронтах.

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