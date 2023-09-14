Россия ночью снова атаковала Украину

Перейти к 14 сентября в Ночью украинские телеграм-каналы и местные паблики сообщили, что в Днепропетровской области, включая город Днепр и Запорожскую область, произошли взрывы, а ПВО отбивает налет “шехидов”.

До этого Сообщается, что Россия и Украина запустили шесть беспилотников «Шахед» Дроны летали из Приморско-Ахтарска в Краснодарский край и Чауду в Крыму.

Херсонская, Николаевская, Запорожская и Днепропетровская области, а также ВВС предупредили, что существует риск нанесения ударов баллистическими ракетами (через северную граница) в Харьковской области. Объявлено воздушное предупреждение.