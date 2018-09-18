Россия обеспечит дополнительную безопасность военных в Сирии

Об этом 18 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается ответных действий, то они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике», — сказал он на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.

Президент отметил, что это будут такие шаги, которые заметят все, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря 17 сентября около 23:00 пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. На борту самолета находились военнослужащие. Позже в Минобороны заявили о том, что российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит сирийскими силами ПВО, так как им прикрывались истребители F-16 Израиля.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник