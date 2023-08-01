Россия обсудит с талибами борьбу с терроризмом. 29 сентября в Казани пройдет совещание по Афганистану.

Спецпредставитель России по Афганистану Замир Кабулов, представители талибов отправятся в Россию для обсуждения инклюзивности временного правительства Афганистана. они придут. На встрече также планируется обсудить проблемы, связанные с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

По данным ООН, с момента прихода к власти талибов культивирование мака в Афганистане сократится в 2022 году на 32 процента. процентов.