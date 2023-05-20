Россия объявила «Гринпис» «неприемлемой организацией».

Гринпис, крупнейшая международная неправительственная экологическая организация, признана “неприемлемой организацией” в России. «Он угрожает основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в распространенном в пятницу, 19 мая, заявлении Генеральной прокуратуры РФ. «Усилия фонда — это попытка дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и неконституционно сменить власть в стране», — считают в правоохранительных органах. попытки вмешательства во внутренние дела государства и направлена ​​на разрушение его экономических основ». «Чаще всего работа Гринпис связана с формированием негативного общественного мнения, воспрепятствованием реализации российских госпрограмм путем организации несогласованных с властями информационных кампаний и публичных акций по воспрепятствованию реализации инфраструктурных и энергетических проектов», — говорится в сообщении. /p>

Отдельной строкой отмечается, что после начала войны между Россией и Украиной активисты организации занимаются «пропагандой против России, призывая к дальнейшей экономической изоляции РФ и укреплению санкционных мер».

Для справки: Гринпис как международная неправительственная экологическая организация была основана в Канаде в 1971 году и имеет представительства в 55 странах мира. Российский филиал был открыт в 1992 году. По информации на сайте около 100 сотрудников работают в двух офисах представительства Гринпис в России – в Москве и Санкт-Петербурге.